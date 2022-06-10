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Пахне бабусиним селом: Jerry Heil розповіла про життя під Берліном

10 Червня 2022, 17:34
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Джеррі Хейл
Джерело: Jerry Heil

Співачка Jerry Heil (справжнє ім’я – Яна Шемаєва) розповіла про життя в селі під Берліном (Німеччина).

Артистка оприлюднила фото в Telergam-каналі, на яких постала у кардигані у кольорах прапора України та поділилася, що кілька днів уже живе в селі.

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– Пахне бабусиним селом… Гучно співають пташки… Не вистачає тільки звучання цвіркунів ночами і щоб собаки сусідські гавкали. І щоб коли сутеніло і сходила перша зірка, бабуся несла борщ із літньої кухні, – зауважила артистка.

Вона також сказала, що їй не вистачає квакання жаб і щоб трохи з поля пахло коров’ячим перегноєм.

– Моя улюблена українська сільська романтика. А в хаті дід співає… А потім біжиш слухати казку на ніч по радіо Ера і прокидаєшся з півнями. І так чисто, і красиво – і довкола, і на душі. І повітря таке, що не дихаєш – п’єш його. Як це відчути зараз? – зазначила Jerry Heil.

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