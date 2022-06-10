Співачка Jerry Heil (справжнє ім’я – Яна Шемаєва) розповіла про життя в селі під Берліном (Німеччина).

Артистка оприлюднила фото в Telergam-каналі, на яких постала у кардигані у кольорах прапора України та поділилася, що кілька днів уже живе в селі.

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– Пахне бабусиним селом… Гучно співають пташки… Не вистачає тільки звучання цвіркунів ночами і щоб собаки сусідські гавкали. І щоб коли сутеніло і сходила перша зірка, бабуся несла борщ із літньої кухні, – зауважила артистка.

Вона також сказала, що їй не вистачає квакання жаб і щоб трохи з поля пахло коров’ячим перегноєм.