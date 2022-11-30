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Персони

Отримав сильні опіки: зірка Сам удома розповів про травми під час знімання

30 Листопада 2022, 15:19
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Джо Пеши
Джерело: Getty Images

Американський актор Джо Пеші розповів, як отримав серйозні травми під час зйомок культового фільму Сам удома 2 з Маколеєм Калкіним. Про це Джо розповів з нагоди 30-річчя фільму, який налаштовує мільйони людей на новорічні свята.

Так, актор заявив, що не можна уникнути синців та забиття під час знімання фільму, основаного на фізичному гуморі. Однак найбільше Джо дісталося під час сцени з вогняною пасткою, коли пальник підпалює йому шапку під час спроби проникнути до будинку.

Зараз дивляться

Так, Пеші отримав серйозний опік голови, але дуже радий тому, що серйозніші трюки виконували каскадери, а не актори.

Щодо самого фільму, то відтворити магію перших двох фільмів не вийде. Багато що за ці 30 років змінилося, проте сам актор не проти повернутися до ролі грабіжника Гаррі, якщо така можливість буде.

Втім, деякі актори справді повертаються до своїх ключових ролей навіть через роки. Наприклад, Джонні Депп знову гратиме капітана Джека Горобця в Піратах Карибського моря. Пробні знімання відбудуться вже у лютому.

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Джерело
People
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Актор Фільм
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