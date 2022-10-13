Російський шоумен та чоловік Пугачової Максим Галкін носить із собою талісман з України. Артист отримав презент із нашої країни під час одного із концертів.

Відомо, що Галкін разом зі своєю сім’єю залишив Росію та вирушив до Ізраїлю, де активно дає концерти, а також критикує Путіна та війну.

За заявою продюсера Максима російським ЗМІ, на гастролях Галкін радує глядачів оновленим репертуаром, до якого додав кілька українських жартів.

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Під час чергового виступу чоловік Пугачової отримав хустинку від українки. Вона попросила його не викидати хустку.

– Нехай він завжди буде з вами, – заявила жінка.

Галкін не розгубився і коротко, але ствердно відповів.

– Зі мною, – заявив Максим.

Гуморист ще з початку повномасштабного вторгнення закликає світ зробити все, щоби війна зупинилася. Наприкінці весни 2022 року Галкін допомагав українцям, які постраждали від російської агресії. Частину своїх заробітків він відправляв на благодійність до України.

Втім, його словами та справами зацікавилися у Кремлі, через що артист визнали іноагентом на території РФ. Після цього за нього заступилася дружина Алла Пугачова, яка попросила внести її до списку неугодних Путіну людей.

Також нещодавно стало відомо, що Пугачова покинула Росію разом зі своїми дітьми. Артистка не взяла квиток назад, забрала документи своїх дітей з ліцею та виставила на продаж замок за 1 млрд руб.