Заслужений артист України Віталій Козловський розповів про свій виступ у Росії три роки тому на 9 травня.

За словами виконавця, він вважає великою помилкою те, що виступив у Росії на День перемоги. Він зазначив, що дуже непогано тоді заробив, але незважаючи на це, зрозумів одну важливу річ.

– Раніше я був дуже зневірений в собі. Мені здавалося, що я нецікавий, мене ніхто не любить і ніхто за мною не стежить… Думав, якщо поїду виступати до Росії, то нічого поганого не станеться. Думав, що самостверджуюся як артист, виступаючи перед невідомою публікою, але робитиму це так само, як роблю і в Україні, – сказав Віталій.

Він наголосив, що публіка його прийняла добре, але приїхавши в Україну він отримав сильного ляпаса.

– Десь два роки я не міг нормально гастролювати та виступати. Я розумію, що це був правильний удар із боку моєї країни. Я, як найгірша людина, зробила необдуманий крок. Напевно, треба було зробити цю помилку, щоб сьогодні мислити зовсім інакше, – зізнався Козловський.

Наразі виконавець зазначає, що поки не вирішиться питання між нашими країнами, до Росії їхати він не збирається.

– На сьогоднішній день жодної Росії в моєму житті не може бути. В мене там є родичі та донька від першого шлюбу мого батька… Я розумію, що до них я не приїду за жодних обставин, – сказав він.