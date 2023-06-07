Акторові Остапу Ступці продовжили запобіжний захід. У рамках досудового розслідування він перебуватиме під нічним домашнім арештом до 5 липня.

Таке рішення ухвалив Шевченківський районний суд міста Києва.

Стаття, за якою Остапу Ступці повідомили про підозру, – це ч. 1 ст. 286-1 ККУ щодо порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, а також під впливом лікарських препаратів, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження.

Йому може загрожувати три роки за ґратами з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років.

Нагадаємо, на початку квітня Остап Ступка влаштував ДТП у центрі Києва. Актор був у нетверезому стані і врізався в припаркований автомобіль Mitsubishi. У постраждалому авто перебував чоловік, якого з травмами доставили в лікарню.

Після суд відправив Остапа Ступку під нічний домашній арешт на два місяці.