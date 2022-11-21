Американська акторка Ніккі Ейкокс померла. Зірка Надприродного пішла з життя в 47 років.

Причина смерті точно невідома, проте швидше за все це лейкемія – рак крові, з яким Ніккі боролася два роки.

Відомо, що останні хвилини життя з Ейкокс був чоловік Метт Рааб. Про це розповіла його сестра Сьюзан.

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– Моя чудова, розумна, неймовірно талановита і любляча невістка Ніккі Ейкокс Рааб померла вчора поруч із моїм братом Меттом Раабом, – написала вона в Facebook.

Зазначимо, про те, що у Ніккі лейкемія, стало відомо в 2021 році. Тоді акторка сама розповіла, що в неї діагностували рак крові. Після цього зірка ділилася в Instagram фото з лікарні. Останній пост від неї був 25 березня.

Найбільшу популярність Ейкокс отримала через зйомки в серіалі Надприродне. У ньому вона зіграла Мег Мастерс.