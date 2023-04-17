Співачка Ірина Федишин побувала на Донеччині, де ведуться активні бойові дії. Артистка вирушила на Схід України, щоб зустрітися з нашими захисниками.

В Instagram виконавиця оприлюднила серію фото, під якою розповіла, що поїхала до хлопців, щоб їх підтримати, заспівати, роздати паски та особисто відвезти машини, яких військові потребують.

– Для мене це були дуже особливі зустрічі та моменти, – сказала Ірина.

На знімках також видно, що в поїздку Федишин вирушила не одна, а разом зі своїм чоловіком, продюсером Віталієм Човником.

Раніше в Instagram співачка ділилася, що їм вдалося придбати сім автомобілів, дрон і чотири генератори для ЗСУ. Це стало можливо завдяки шанувальникам Ірини, які прийшли на її концерт у Лісабоні.

Нагадаємо, у лютому стало відомо, що двоюрідний брат Ірини Федишин загинув у боях під Соледаром. Тоді артистка розповіла, що вони бачилися незадовго до цієї трагічної новини, коли Романа на 10 днів відпустили додому.