Співачка Світлана Лобода вперше показала свого хрещеника Андрія. Артистка поговорила з хлопчиком по відеозв’язку.

В Instagram Світлана оприлюднила відеодзвінок із Андрієм, зазначивши, що це особлива дитина. Артистка сказала, що її завжди оточували діти і вона мріяла про велику сім’ю, а з появою доньок Єви та Тільди її життя змінилося.

– Я рідко говорю про свою сім’ю, але я страшенно до неї прив’язана. Як у кожної звичайної людини, в моїй сім’ї є місце для болю і місце для гордості. Мій улюблений хрещеник Андрій – особлива дитина, і відтоді, як він з’явився на світ, я завжди поряд із ним. Допомагаю йому почуватися впевненіше в цьому непростому світі і ніколи не переставати вірити у диво, – зауважила Лобода.

Під час розмови хлопчик запитав у Світлани, чи закінчиться війна, на що вона відповіла: – Так, війна закінчиться, ми всі на це дуже чекаємо.

Зараз дивляться

Артистка додала, що кожній дитині важливо відчувати підтримку та безумовне прийняття, а безумство дорослих не повинно відбирати у них право на щастя.

– Ми маємо зробити все, щоб наші діти змогли жити у процвітаючому світі. Там, де є любов, немає місця ненависті.

Варто зазначити, що з хрещеником Лобода спілкувалася українською мовою, чим здивувала підписників та отримала багато компліментів.