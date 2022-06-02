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Особлива дитина: Лобода показала хлопчика, якого хрестила

2 Червня 2022, 13:32
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Світлана Лобода
Джерело: Світлана Лобода

Співачка Світлана Лобода вперше показала свого хрещеника Андрія. Артистка поговорила з хлопчиком по відеозв’язку.

В Instagram Світлана оприлюднила відеодзвінок із Андрієм, зазначивши, що це особлива дитина. Артистка сказала, що її завжди оточували діти і вона мріяла про велику сім’ю, а з появою доньок Єви та Тільди її життя змінилося.

– Я рідко говорю про свою сім’ю, але я страшенно до неї прив’язана. Як у кожної звичайної людини, в моїй сім’ї є місце для болю і місце для гордості. Мій улюблений хрещеник Андрій – особлива дитина, і відтоді, як він з’явився на світ, я завжди поряд із ним. Допомагаю йому почуватися впевненіше в цьому непростому світі і ніколи не переставати вірити у диво, – зауважила Лобода.

Під час розмови хлопчик запитав у Світлани, чи закінчиться війна, на що вона відповіла: – Так, війна закінчиться, ми всі на це дуже чекаємо.

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Артистка додала, що кожній дитині важливо відчувати підтримку та безумовне прийняття, а безумство дорослих не повинно відбирати у них право на щастя.

– Ми маємо зробити все, щоб наші діти змогли жити у процвітаючому світі. Там, де є любов, немає місця ненависті.

Варто зазначити, що з хрещеником Лобода спілкувалася українською мовою, чим здивувала підписників та отримала багато компліментів.

  • Яка гарна у вас українська вимова, частіше розмовляйте!
  • Ви так гарно розмовляєте українською мовою.
  • Добре у вас виходить українською!
  • Вам дуже личить українська мова, – пишуть у коментарях Лободи.
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