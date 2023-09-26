Найрізноманітніші види й сорти орхідей залишаються одними з найбажаніших для любителів кімнатних рослин. Придбати їх – не проблема. До того ж, можна вибрати рідкісні сорти та насолоджуватися дивовижними формами й забарвленням квітів.

Але головне – слід пам’ятати про те, що неправильний догляд або умови вирощування, які не підходять квітам, можуть призвести до виникнення захворювань. Що потрібно знати про головні хвороби орхідей і як з ними боротися – читайте в матеріалі.

Орхідея: типи захворювань

Захворювання орхідей найчастіше зводяться до трьох типів:

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грибкові;

бактеріальні;

вірусні.

Тому потрібно зрозуміти, як правильно лікувати рослину, залежно від типу захворювання.

Хвороби від нестачі або великої кількості світла

Важливо розуміти, що без достатньої кількості світла рослини не можуть нормально розвиватися, тому більшість квітникарів встановлюють в приміщенні, де ростуть орхідеї, додаткове штучне освітлення. Якщо неправильно підібрати висоту між лампою і рослиною (висота повинна становити 20-30 см), то на наступний день орхідеї можуть отримати термічні опіки.

Крім того, лампи випромінюють тепло, яке, особливо в спекотну пору року, негативно позначається на розвитку орхідей.

Термічні опіки надалі підсохнуть і особливо не зашкодять рослині, але плями від опіків так і залишаться. Тому для таких цілей потрібно обирати лампи нового покоління й витримувати висоту розміщення ламп.

Грибкові хвороби орхідей і боротьба з ними

За купівлі орхідеї на листових пластинах можна часто помітити невеликі горбики округлої форми, які мають світле забарвлення. Це – симптом грибкової хвороби. Горбики є грибницею, тому їх не рекомендується розкривати, інакше спори розлетяться на інші квіти. Найкращим рішенням у цьому випадку є обробка хворих ділянок фунгіцидом. Щоб вирішити проблему кардинально, можна обрізати частину листка з грибницями.

Вірусні інфекції орхідей

Вірусні захворювання виникають найчастіше тоді, коли рослина сильно ослаблена. Небезпечні вони тому, що протягом тривалого часу можуть ніяк не проявляти себе. Крім того, немає засобів чи методів для лікування вірусів у орхідей. Якщо захворювання почало проявляти себе, рослину необхідно одразу локалізувати від решти колекції і, ймовірно, утилізувати.

Щоб уникнути такої ситуації, потрібно стежити за умовами утримання квітів і не допускати:

різких перепадів температур;

кардинальної зміни умов вирощування;

сильної зміни вологості повітря тощо.

Хвороби коріння на орхідеї

За кореневою системою орхідей потрібно стежити особливо уважно. За виникнення проблем із розвитком та ростом квітки, причинами можуть бути: