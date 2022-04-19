Організатори скасували концерт Сабурова в Ізраїлі, проте везуть туди Абрамова

В Ізраїлі скасували концерт російського коміка казахського походження Нурлана Сабурова. Все це сталося на тлі того, як Сабуров примудрився зганьбитися в США.

Для тих, хто не знає, артистів в іншій країні має приймати компанія-організатор. У випадку з Нурланами це Bezalel Event. По мережі гуляє скрін, в якому йдеться про те, що ніхто зі співробітників Bezalel Event не підтримував несправедливу війну, розв’язану президентом Путіним проти України.

– У нас є родичі та близькі друзі, які постраждали від цієї жахливої ​​війни, за яких ми дуже непокоїмося. Ми не можемо бездіяльно спостерігати, як назріває конфлікт усередині ізраїльської російськомовної спільноти, спричинений приїздом коміка. Було ухвалено рішення скасувати концерти Нурлана Сабурова, – заявили організатори виступів.

До речі, в Ізраїль із концертами збирається ненависник жінок Іван Абрамов, якому минулого року скасували вже концерти в Україні. Звісно, ​​у публічній площині Абрамов щодо України мовчить. Може, хтось на концерті спитає.

Хронологія ганьби з боку Сабурова

Казахський комік Нурлан Сабуров всю свою кар’єру збудував у Росії, працюючи на телеканалі ТНТ, що належить Газпрому. Він був активним учасником шоу ЧБД, де “сміливо та зухвало” поливав брудом гостей, використовуючи лайку. А його розвитку, як гумориста, вистачило лише на стендап, в якому він раз у раз принижує власну дружину (він так, напевно, любов показує).

З початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну “зухвалий” Нурлан зник з радарів, але в тур таки поїхав. І тут починається найцікавіше.

Перший захід відбувся у Лос-Анджелесі 8 квітня, де одразу кілька глядачів перервали шоу та запитали артиста, чому той мовчить. Спочатку він намагався недоречно жартувати, мовляв, так люди злість зганяють. Тоді він заявив, що те, що відбувається, не підтримує, дивитися на фото боляче, але йому страшно.

– Ви повинні зрозуміти, що в мене теж є свої страхи, – сказав тоді Сабуров, натякаючи на те, що в нього сім’я.

У Сієтлі ситуація повторилася. Тоді глядач одразу попередив: тут буде те саме, що у Лос-Анджелесі. Протягом усього вечора люди вставали з місць і ставили запитання про те, чи має намір Сабуров повертатися до Росії, і що він думає про своїх шанувальників з України.

А ось 13 квітня Нурлан Сабуров показав, що впасти можна нижче за плінтус. Під час його концерту в Сан-Франциско на сцену вибігла українська активістка у білій сукні з червоними плямами, які символізують кров убитих українців. Доки дівчину намагалися вивести охоронці, комік пожартував: Вибачте, це місячні? Що відбувається?.