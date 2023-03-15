Російський режисер Олександр Молочников, який планував зняти фільм під Києвом про постраждалих дітей із Бахмута, не звертався до Збройних сил України з дозволом для цього і не був акредитований.

Про це заявив начальник управління зв’язків із громадськістю ЗСУ, полковник Богдан Сеник.

– Його немає в нас у базі. Він не був акредитований і не звертався з приводу зйомок фільму, – заявив Сеник.

В Офісі президента також сказали, що не мають до цього жодного стосунку.

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– Офіс президента не має стосунку до приїзду в Україну, творчих планів і діяльності пана Молочникова. Жодних дозволів на зйомки Офіс президента не видавав і не видає, – повідомили у пресслужбі ОП.

Нагадаємо, раніше українська режисерка Ірина Цілик повідомила, що Олександр Молочников планує зняти фільм про дітей з Бахмута. Вона розповіла, що російський режисер звернувся до її приятеля, художника-постановника Івана Сауткіна з пропозицією попрацювати на проєкті.

Той узяв сценарій і записав їхню розмову на диктофон, під час якої ті сказали, що мають підтримку від Офісу президента й отримали прескарти. Також, за словами Ірини, Молочников нібито з оператором уже в Україні.

Крім того, стало відомо, що в організації зйомок Молочникову допомагала українська акторка Христина Урсуляк. Про це повідомила кастинг-директорка Алла Самойленко LB.ua.

Так, Урсуляк нібито представила цей проєкт як ініціативу Колумбійського університету, а батьки, які привели дітей на кастинг, не мали можливості ознайомитися зі сценарієм.

Чому саме Колумбійський університет? Усе просто. У Молочникова є паспорт США, де він наразі живе. В одному зі своїх інтерв’ю він розповідав, що вступив до цього ВНЗ.

Вочевидь, Урсуляк саме так вирішила прикрити прямий стосунок Молочникова до РФ, який, до слова, критикує путінський режим і виступає проти війни. Однак незважаючи на це, ще торік ним був знятий російський вебсеріал.

Українців така новина розлютила, а тому вони почали висловлювати своє обурення.

Так, журналістка Наталія Лигачова сказала, що кожен росіянин – агресор, а тому не варто їх ділити на хороших чи поганих. А ті, які нібито належать до першої категорії, не повинні приїжджати до України впродовж багатьох років, не кажучи вже про зараз, і тим більше знімати якісь фільми.

Вона додала, що до повномасштабної війни у вітчизняних ефірах і медіапросторах було занадто багато громадян РФ, що також зіграло на поділі росіян на дві категорії.

– Нічого хорошого з усього цього не вийде. Росіяни, як таргани, вони будуть лізти сюди скрізь у всі дірки – з різних мотивів, але будуть. Це викликатиме дедалі більше неприйняття у найбільш патріотичної частини українців… Зупиніться. Видаліть із ефірів усіх цих російських – у 99% випадків – псевдоекспертів. Припиніть сприяти приїзду сюди російських журналістів, за будь-якими паспортами, будь-якої країни. Інакше колись це виллється в те, що загасити буде дуже важко, – підсумувала Наталія.

Кастинг-директорка Алла Самойленко наголосила, перше, що їй спало на думку після прочитання сценарію, те, як перед російським режисером стоїть два маленькі українці, а він їм “московським” акцентом каже, що робити.

Додає, за сюжетом, їхня мати загинула, старший про це знає, а молодший – ні. І весь конфлікт побудований навколо цього важливого моменту, а тому діти мають відтворити надзвичайно драматичну історію, яких під час війни, на жаль, багато.

– Ми ще навіть не підійшли до усвідомлення того, скільки їх сталося. Ми ще не встигли порахувати й оплакати наші жертви, маємо могильник замість деяких міст, де неможливо поховати загиблих, оскільки окупанти зносять бульдозерами рештки будинків разом із тілами. Ми безпорадно стоїмо перед гігантською проблемою викрадених дітей, рахунок яких може йти на десятки тисяч, – наголосила Алла.

Легендарна акторка Ада Роговцева також відреагувала на приїзд Молочникова в Україну, цитуючи слова своєї доньки Катерини, яка порівняла росіян із вірусом. Спадкоємиця артистки наголосила, що громадянам країни-агресора не цінна жодна україноцентрична людина.