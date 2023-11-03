Ведучий шоу Хто зверху? на Новому каналі Богдан Шелудяк (Буше), у якого нещодавно діагностували синдром Гієна-Барре, розповів про свій стан.

Як почувається Богдан Шелудяк

У сториз на особистій сторінці в Instagram Богдан розповів, що через хворобу його тіло не може швидко реагувати на команди мозку.

Крім поганої координації, блогер не відчуває кінцівок та має проблеми з чіткістю зору.

Зараз дивляться

– Згадайте, коли ви дуже сильно напивалися. Дуже сильно. Згадали? От такий стан у мене, тільки я все нормально розумію. Але просто тіло не може швидко реагувати на команди мозку, – поділився Шелудяк.

Що відомо про хворобу Богдана Шелудяка

1 листопада Богдан Шелудяк повідомив, що серйозно захворів – у нього діагностували синдром Гієна-Барре по типу Міллера-Фішера. Це рідкісна неврологічна патологія, коли організм сам руйнує свою периферичну нервову систему.

У важких випадках синдром Гієна-Барре може призводити до паралічу ніг, рук або м’язів обличчя. У 20-30% людей уражається грудна мускулатура, що утруднює дихання.

Згідно з даними ВООЗ, синдром найчастіше трапляється у дорослих чоловіків. Більшість людей повністю одужують навіть у найважчих випадках хвороби.

Фото: Богдан Шелудяк