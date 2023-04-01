Оливковий гель-лак різних текстур використовують для розкішного оформлення нігтів різної довжини. Найпопулярніші варіанти у 2023 році – матовий та глянсовий з перламутром. Який оливковий манікюр буде популярним у новому сезоні – читайте у матеріалі.

Оливковий манікюр 2023: модні техніки

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Серед актуальних тенденцій модного оливкового манікюру 2023 будуть такі техніки:

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френч;

градієнт;

стемпінг;

акварельна техніка;

мармуровий дизайн та ін.

Оливковий манікюр 2023 для коротких нігтів

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На короткі нігті краще наносити гель-лак світлих, ніжних відтінків. Оригінальним рішенням стане використання золотої фольги для декору. Додати манікюру урочистості можна дрібними елементами. Золотого відливу майстри досягають правильним застосуванням втирання.

Оливковий манікюр 2023 для довгих нігтів

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Для довгих нігтів вибирають насичені та глибокі кольори, відмінно підійдуть матові темні відтінки. Манікюр можна прикрасити ієрогліфами, доповнити золотистою або сріблястою лінією.

Написи наносять ручним способом або наклеюють спеціальні наклейки з об’ємним зображенням. На довгих нігтях ідеально виглядатиме красиве ліплення у світлішому відтінку.

Для дизайну підійде молочно-білий матеріал або градієнтний перехід до темнішого тону оливок.

Використання декору, розписів та стразів стане вишуканим доповненням до нігтів будь-якої довжини.

Французький оливковий манікюр 2023

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Ще один варіант дизайну – на одному чи двох нігтях робіть французький манікюр з оливковим кінчиком. Також його можна урізноманітнити малюнком або стемпінгом із зображенням ромашок чи будь-яких інших кольорів.

Місячний оливковий манікюр

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Ще один варіант – місячний манікюр. Це один з базових варіантів дизайну, при якому основу нігтя (його часто називають просто лункою) виділяють іншим кольором або залишають незафарбованим. Вибирайте світло-оливковий відтінок гель-лаку, а лунку додатково виділіть білою смужкою.

Глибокі відтінки оливкового манікюру 2023

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Глибокий темно-оливковий відтінок красиво виглядатиме на довгих нігтях квадратної форми.

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Один або два нігті урізноманітнюйте френчем, а також золотистими відблисками, які можна зробити за допомогою фольги.

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На довгих нігтях мигдалеподібної форми красиво виглядатиме оливковий відтінок у поєднанні з темнішим, наприклад, коричневим або чорним – ними можна намалювати різні геометричні фігури.