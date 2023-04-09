Співачка Оля Полякова розповіла про доленосне Так, після якого вона стала суперзіркою. Цим артистка поділилася з Машею Єфросиніною в YouTube-шоу Дорослі дівчата.

Так, усе почалося ще з хіта Шльопки.

– Я була в пошуках себе і поїхала на відпочинок. На пошту прийшла пісня Шльопки від Віталія Тарана, і я подумала, що дебільнішої пісні я ще не чула. Ну, і я йому сказала відправити пісню Сердючці. Ми посміялися з пісні, і я сказала Ні, – почала свою історію Полякова.

Однак доленосна пісня все ж повернулася до артистки через рік, коли з нею прийшов Михайло Ясинський, який шукав для співачки хіт.

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– Він сказав мені, що я дурна, коли відмовилася від цього хіта. Я говорила йому, що не буду цю хе*ню співати. Я тоді хотіла бути модною, як інші артистки. Однак Міша вмовив мене, і ця пісня зробила мене суперзіркою. Це було доленосне Так для мене. Після цього я завжди прислухалася до його думки, – заявила артистка.

Раніше Оля Полякова показала фото, на якому вона із зайвою вагою. Це було 11 років тому після народження доньки Аліси. За словами Олі, тоді вона важила на 22 кг більше.