Українська співачка Оля Полякова розповіла, що їй подарував чоловік на 38-річчя.

Зірка зізналася, що з нагоди свята отримала від Вадима Полякова дорогу валізу для подорожей. Крім цього, чоловік оплатив зірковій дружині бенкет в одному із київських ресторанів.

– По-перше, він оплатив вечірку, це теж дуже класно. По-друге, він нарешті купив мені валізу. Я дуже хотіла велику валізу від однієї дорогої компанії. Він мені на минулий день народження подарував маленьку валізу, а на цей уже подарував велику. Він сказав: Я ні на що не натякаю. Тому він подарував мені валізу не для того, щоб я звалила з його життя, – жартома сказала Оля.

За словами зірки, вона залишилася задоволена подарунками, оскільки давно хотіла велику валізу.

Нагадаємо, що Оля Полякова відзначила свій день народження 17 січня. З нагоди свята артистка зібрала всіх друзів та колег з шоу-бізнесу.

До речі, старша донька Маша влаштувала співачці концерт у спальні, вона зіграла на гітарі та виконала пісню Happy birthday. Також дівчина подарувала зірковій матусі ювелірну прикрасу Вона за власні кошти купила хрестик зі смарагдами.