Українська співачка Оля Полякова довела Машу Єфросиніну до сліз. Це сталося під час тижня колядок, який артистка провела задля допомоги українським дітям-сиротам на тлі війни.

Так, вся активність відбувалася в Instagram, де Полякова разом із дітьми щедрували та посівали для наших знаменитостей: Маші Єфросиніної, Tayanna, Даріо Срна, Dzidzio та Юлії Саніної.

Все це відбувалося попри повітряну тривогу і вибухи, що прогриміли в Києві. Першою в ефір приєдналася Маша Єфросиніна, яка ледь стримувала сльози. Вона зізналася, що іноді здають нерви, а ще не вміє щедрувати. Діти пообіцяли її навчити.

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Засівали діти й в директора футболу Шахтаря Даріо Срна. Спортсмен розповів, що у Хорватії, звідки він родом, теж є традиція щедрувати.

Наступним гостем був Dzidzio. Він розповів, як святкують на Львівщині та повінчав усіх так, як навчав його батько. Пам’ятає з дитинства колядки та Tayanna.

Зустрічала засівальників також Юлія Саніна. Вона також встигла побачитись наживо з підопічними проєкту закордоном, і зустріч її надовго вразила.

Нагадаємо, на Різдво Оля Полякова оголосила тиждень колядок на підтримку дітей-сиріт благодійного проєкту Дитинство без війни. Перший прямий ефір пройшов 7 січня, і зібрані гроші підуть на лікування зубів та повний чек-ап здоров’я 652 дітей, які перебувають за кордоном вже близько 10 місяців.