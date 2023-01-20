Українська співачка Оля Цибульська застрягла у ліфті. Неприємним інцидентом артистка поділилася у Instagram, де також розповіла про свій порятунок.

Зірка розповіла, що забула про графіки вимкнення світла, за що й поплатилася.

– На куражі, що купила собі спідницю, залетіла в ліфт, забувши про графік. Графік плаваючий, як і моя вага, – іронічно розповіла Цибульська.

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Оля зізналася, що в ліфті її будинку є лише стільчик, хоча нерідко у підіймачах можна знайти памперси, печива та інші необхідні предмети.

Коли двері ліфта відчинили, стало зрозуміло, що співачка застрягла між поверхами.

– Я не злякалася, бо це не вперше. Також не боюся бути самою. Єдине, що мене турбувало – це літр випитої кави та води, – заявила співачка.

Через 20 хвилин після дзвінка диспетчера з’явився рятівник, який взяв її на руки й виніс із ліфта, що застряг. Чоловіка звуть Юрій, і Цибульська збентежила його своєю активністю та вдячністю за порятунок.

– Справжні герої ходять завжди поряд. Як ми раніше їх не помічали? Нам здається, що супер-чоловіки живуть у телевізорі, а вони поряд, – додала зірка.

Раніше Ольга Сумська показала як її сусіди облаштували свій ліфт. У ньому розмістили коробку, де можна знайти ліхтар, вода, заспокійливе, памперси для дорослих, печиво, вологі та сухі серветки, пакети для сміття. Цього більш ніж достатньо, щоб провести 4 години в ліфті в відносно комфортних умовах.