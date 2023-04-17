Акторка Ольга Сумська розповіла, чи привітала її з Великоднем донька Антоніна Паперна, яка проживає в Росії.

Каже, спадкоємиця привітала ще 15 квітня. Також до неї приєдналися онуки Сумської.

– Привітали. Ще вчора. Малі нас вітали. Казали: Бабусю, зі святом, бабусю-дідусю, – поділилася Ольга в ефірі одного з ранкових шоу.

Нагадаємо, що старша донька Ольги Сумської мешкає в Росії з чоловіком, російським актором Володимиром Яглічем, та їхніми двома дітьми. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Антоніна не стала залишати країну-агресора, а тому до її зіркової мами часто надходять запитання з цього приводу.

Нещодавно Сумська заступилася за доньку. Крім того, що їй прилітає від хейтерів, від страшних повідомлень страждає й Антоніна.

Ольга каже, не знає, як та тримається, а мовчить вона тільки через своїх дітей.