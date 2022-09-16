Першу Леді України Олену Зеленську запросили на похорон королеви Єлизавети ІІ. Захід заплановано на понеділок, 19 вересня.

Відомо, що окрім Олени Зеленської, представництво королівської родини запросило ще 500 високопосадовців. Всі вони будуть присутні на поминальній службі та VIP-прийомі. Все це організував новий король Великобританії Чарльз ІІІ.

– Хоча деспот Володимир Путін не був запрошений, Перша Леді України Олена Зеленська візьме участь разом із десятками світових лідерів та членів королівських сімей з усього світу, – повідомляє видання The Sun.

У закордонному ЗМІ заявили, що присутність Зеленської вкотре вказує на глобальну підтримку України, тоді як Росія досі ізольована від цивілізованого світу. Перша Леді України повернеться додому одразу після закінчення церемонії.

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Відомо, що у заході візьме участь понад 30 світових лідерів, серед яких президент США Джо Байден, президент Франції Еммануель Макрон та багато інших.

Відомо, що це будуть найбільші збори світових лідерів у сучасній історії. Захід проходитиме у Вестмінстерському абатстві – він обійдеться у $410 млн.

Примітно, що принца Ендрю, принца Гаррі та його дружину Мегана Маркла не було запрошено на захід.

Дрес-код на заході складається із суворих костюмів, оскільки королівська родина у жалобі.

Нагадаємо, що заповіт Єлизавети ІІ засекретять на 90 років. Це не нова традиція, і таке вже роблять із 1910 року. Документ зберігатиметься у сейфі під наглядом судді.