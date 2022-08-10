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Оксана Соколова заінтригувала появою нового члена в її сім’ї

10 Серпня 2022, 13:26
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Оксана Соколова

Керівниця та ведуча підсумково-аналітичного проєкту Факти тижня на ICTV Оксана Соколова не любить афішувати особисте життя. Зазвичай вона надає перевагу приватності, висвітлюючи лише особливості роботи українського ТБ.

Втім не так давно Оксана Соколова заінтригувала підписників у Facebook фото з новим членом родини.

– Працюємо… Життя дарує нових несподіваних друзів, – написала ведуча під знімком із котиком.

Зараз дивляться

На фото кіт як справжній “солодкий пиріжечок” спить на руці ведучої. Тож можна сміливо сказати, що в команді Фактів тижня з’явився новий співробітник, а у сім’ї ведучої ICTV – новий член родини.

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ICTV Оксана Соколова Факти тижня
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