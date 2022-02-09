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Оксамитова міні зі спущеною лінією плечей: Адель з’явилася в сукні українського бренду

9 Лютого 2022, 11:05
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Оксамитова міні зі спущеною лінією плечей: Адель з’явилася в сукні українського бренду
Джерело: Getty Images

Британська співачка Адель вийшла на сцену церемонії нагородження музичної премії Brit Awards 2022 у сукні від українського бренду.

Артистка з’явилася в оксамитовій мінісукні зі спущеною лінією плечей та довгими рукавами від бренду Marianna Senchina. Вартість вбрання на сайті – 25 217 грн.

Образ артистка доповнила чорними матовими колготками, елегантними шпильками та сережками-кільцями. Волосся виконавиця зачесала в легкі локони, а на обличчя нанесла макіяж у нюдових тонах.

Дизайнер наряду Маріанна Сенчина, яка народилася на Івано-Франківщині. Нині вона живе в Мілані, де й займається розвитком свого бренду. У нарядах Маріанни побувала не тільки Адель, а й Ріанна та Дуа Ліпа.

Сенчина вже відреагувала на те, що Адель вирішила вийти на сцену церемонії нагородження Brit Awards 2022 в її сукні. Вона опублікувала численні Instagram-stories, де артистка позує в її сукні.

Премія Brit Awards 2022 для Адель стала справжнім тріумфом. Артистка забрала відразу три нагороди – артист року, за найкращу пісню та найкращий альбом. Перемогу в номінації Пісня року виконавиця присвятила своєму дев’ятирічному синові Анджело, а статуетку за Альбом року – колишньому чоловікові Саймону Конеккі.

Хто став лауреатами премії Brit Awards 2022 – дивіться на Фактах ICTV.

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