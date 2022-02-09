Українська співачка Тіна Кароль показала домашнє фото в піжамі.

Артистка в Instagram поділилася серією з фото та відео, зроблених у студії звукозапису, на концерті та вдома. Так, на останньому фото Тіна Кароль постала у чорній атласній піжамі – маєчці та коротких шортиках. Кадр зірка зробила в дзеркалі.

– Ще раз тебе вдихну про запас… Це як пісня на біс, чи ще на хвилинку зі сцени зазирнути у ваші очі та почути шум оплесків. У тобі все зводить мене з розуму красиво – це факт. У березні побачимося. Ваша Ті, – підписала Тіна Кароль публікацію.

Підписники висловили свої захоплення в коментарях, а також зазначили, що з нетерпінням чекають на концерти артистки.

З нетерпінням чекаємо на зустріч.

Які класні фотки, люблю те, як ви можете обирати моменти для зйомки.

Ці лайф пост як окремий вид мистецтва.

Найкраща!

Такі класні фотографії. Дуже люблю такий формат.

Улюблена наша.

Неймовірно гарна.

Дуже гарне вбрання. Це піжама? Дуже красивий вигляд маєш у ній!

Живі пости для нас дуже цінні, – пишуть у коментарях Тіни Кароль.

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Раніше ми писали, що Тіна Кароль пішла працювати до університету. Співачка стала завкафедрою естрадного співу в Київському національному університеті культури і мистецтв.