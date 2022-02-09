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Окремий вид мистецтва: Тіна Кароль показала себе в піжамі

9 Лютого 2022, 14:46
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Окремий вид мистецтва: Тіна Кароль показала себе в піжамі
Джерело: Тіна Кароль

Українська співачка Тіна Кароль показала домашнє фото в піжамі.

Артистка в Instagram поділилася серією з фото та відео, зроблених у студії звукозапису, на концерті та вдома. Так, на останньому фото Тіна Кароль постала у чорній атласній піжамі – маєчці та коротких шортиках. Кадр зірка зробила в дзеркалі.

– Ще раз тебе вдихну про запас… Це як пісня на біс, чи ще на хвилинку зі сцени зазирнути у ваші очі та почути шум оплесків. У тобі все зводить мене з розуму красиво – це факт. У березні побачимося. Ваша Ті, – підписала Тіна Кароль публікацію.

Підписники висловили свої захоплення в коментарях, а також зазначили, що з нетерпінням чекають на концерти артистки.

  • З нетерпінням чекаємо на зустріч.
  • Які класні фотки, люблю те, як ви можете обирати моменти для зйомки.
  • Ці лайф пост як окремий вид мистецтва.
  • Найкраща!
  • Такі класні фотографії. Дуже люблю такий формат.
  • Улюблена наша.
  • Неймовірно гарна.
  • Дуже гарне вбрання. Це піжама? Дуже красивий вигляд маєш у ній!
  • Живі пости для нас дуже цінні, – пишуть у коментарях Тіни Кароль.
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Раніше ми писали, що Тіна Кароль пішла працювати до університету. Співачка стала завкафедрою естрадного співу в Київському національному університеті культури і мистецтв.

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Тіна Кароль
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