Українська співачка Тіна Кароль показала домашнє фото в піжамі.
Артистка в Instagram поділилася серією з фото та відео, зроблених у студії звукозапису, на концерті та вдома. Так, на останньому фото Тіна Кароль постала у чорній атласній піжамі – маєчці та коротких шортиках. Кадр зірка зробила в дзеркалі.
– Ще раз тебе вдихну про запас… Це як пісня на біс, чи ще на хвилинку зі сцени зазирнути у ваші очі та почути шум оплесків. У тобі все зводить мене з розуму красиво – це факт. У березні побачимося. Ваша Ті, – підписала Тіна Кароль публікацію.
Підписники висловили свої захоплення в коментарях, а також зазначили, що з нетерпінням чекають на концерти артистки.
- З нетерпінням чекаємо на зустріч.
- Які класні фотки, люблю те, як ви можете обирати моменти для зйомки.
- Ці лайф пост як окремий вид мистецтва.
- Найкраща!
- Такі класні фотографії. Дуже люблю такий формат.
- Улюблена наша.
- Неймовірно гарна.
- Дуже гарне вбрання. Це піжама? Дуже красивий вигляд маєш у ній!
- Живі пости для нас дуже цінні, – пишуть у коментарях Тіни Кароль.
Раніше ми писали, що Тіна Кароль пішла працювати до університету. Співачка стала завкафедрою естрадного співу в Київському національному університеті культури і мистецтв.