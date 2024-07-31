Не вщухає скандал навколо виступу співачки Христини Соловій на ВиделкаFest у Чорноморську. Артистка та організатори обмінялися висновками стосовно одне одного.

Христина Соловій висловилася про ВиделкаFest

Все почалося з того, що зі сцени в Чорноморську співачка назвала стару назву міста Іллічевськ “повною х*йнею”. За це її багато хто розкритикував, а поліція склала адмінпротокол за використання нецензурної лексики.

Організатори фестивалю перепросили за інцидент перед чорноморцями. Вони запевнили, що підтримують декомунізацію, але згодні з думкою, що висловлювання Соловій було некоректним.

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– На жаль, ми як організатори не можемо впливати на те, що говорять артисти. Але ми можемо впливати на наслідки. Тож хочемо запевнити, що надалі таких випадків не відбудеться. Вибачте, ми помилились. Але сподіваємось, що одна помилка не зруйнує любов, яка виникла у нас з Чорноморськом, – йдеться в пості на сторінці ВиделкаFest.

Христина Соловій емоційно відреагувала на таку заяву, зокрема через сториз однієї з представниць команди фестивалю.

– Виконавча директорка ВиделкаFest пісяється, що про “них” тепер пише Скабєєва, – висловилася співачка, додавши у допис промовисті емодзі.

– До цього організатори приносили вибачення за таку прикру помилку у виборі артиста. Схоже, це таки я помилилася з фестом. Огидна огида, – доповнила свою думку Соловій.

Реакція організаторів ВиделкаFest

Коментар Христини Соловій не пройшов повз увагу засновника фестивалю Сергія Гнезділова. На своїй сторінці у Facebook він уточнив, що команда ВиделкаFest перепросила не за позицію співачки, а за нецензурне висловлювання зі сцени. Також Гнезділов акцентував, що ніхто з них не казав про “помилку у виборі артиста”.

– Тепер пані артистка травить команду і безпідставно звинувачує нас у всіх смертних гріхах. Хайп такий хайп. Ми дійсно помилилися у виборі артиста. Огидна огида. Краще б наш збір на 56 бригаду запостила. Але ніт, – резюмував засновник фестивалю.

Відповіді на це уточнення від Христини Соловій наразі не було, але вона запросила шанувальників на свій сольник у Києві, зазначивши, що там “такої х*йні точно не буде”.

Фото: ВиделкаFest, Христина Соловій