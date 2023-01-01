Новий рік і Різдво – найчарівніші свята. У цей період по-справжньому віриш у диво і здійснення бажань. Особливо ці дати люблять дітки, у яких зазвичай у ці дні ще й проходять тематичні ранки в садах і школах.

Як же приємно було отримати подаруночок, розповівши вірш або заспівавши пісеньку. Хтось був сніжинкою, хтось лисичкою чи зайчиком. Вітчизняні селебриті – не виняток.

Факти ICTV вирішили підготували добірку новорічних фото українських зірок у дитинстві.

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Співачка Злата Огнєвіч дотримувалася класики і була на ранках в ролі сніжинки. На першому фото їй чотири роки.

– Дитиною я багато мріяла і щиро вірила в чудеса, особливо в передріздвяний час, – зазначила виконавиця.

Співачка Настя Каменських також періодично ділиться з шанувальниками своїми архівними фото. Одного разу в Instagram-stories вона показувала дитячий знімок біля ялинки.

Співачка Тіна Кароль на новорічних ранках теж була сніжинкою. Принаймні в 1991 році, як писали в її фан-клубі.

На знімку артистці всього шість років. Вона позує біля Діда Мороза, якому старанно щось розповідає.

Виконавиця Надя Дорофєєва теж не залишалася без святкового вбрання в новорічні свята. Своїми архівними фото артистка вирішила поділитися до виходу свого альбому Сенси.

Співачка Джамала розповіла, що вбрання на Новий рік їй завжди обирала мама. Артистка навіть вирішила повторити свій дитячий образ 1987 року.

Реп-виконавиця Alyona Alyona одного разу ділилася фото, на якому показала себе маленьку в костюмі лисички. На знімку вона позує на тлі ялинки в помаранчевій сукні, обшитій дощиком.

Телеведуча Катерина Осадча також віддавала перевагу лісовим тваринкам. Біля Діда Мороза вона позувала в костюмі лисички.

Співачка Світлана Тарабарова виділяється з усього цього списку – в дитинстві вона була ялинкою.

Згадали себе в дитинстві і ким були на новорічний святах? Проте пам’ятайте, що й дорослим можна вбиратися не менш креативно, головне – бажання. Щасливого Нового року 2023!