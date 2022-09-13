Один із маєтків Єлизавети II в Англії виставили на продаж за $8,1 млн. У кожного є можливість відчути себе членом королівської родини – житло колишнього монарха виглядає казково.
Ферма розташована в Беркширі, належала Єлизаветі II з 1982 по 1999 рік. Маєток використовувався для розведення та навчання скакових коней.
Головна резиденція маєтку, являє собою пишний класичний англійський фермерський будинок з червоної цегли, повитий плющем. У нього помістилася головна спальня з двома вбиральнями та ванною, а також п’ять гостьових спалень.
На території розташовані тренувальні майданчики для коней, а також маршрут для верхової їзди. Відомо, що на стайні зробили чемпіонами понад 2 тис. коней.
У стайнях достатньо місця для сотні парнокопитних – 35 стійл, а також крита доріжка для бігу риссю.
На ділянці також є офісне приміщення площею понад 1,5 тис. квадратних метрів та двокімнатна квартира у ньому.
Агенти Knight Frank виставили на продаж всю нерухомість цілком, але є можливість придбати один із шести лотів окремо.
Раніше принц Гаррі розповів, що змінилося у Віндзорському замку після смерті королеви. Член сім’ї вважає, що тепер у маєтку дуже самотньо та безлюдно. Присутність Єлизавети II завжди відчувалося в замку, навіть якщо перебувати в різних кімнатах.