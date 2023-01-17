Іспанського футболіста Жерара Піке, схоже, зачепила пісня-насмішка екскоханої, співачки Шакіри. Спортсмен не став ігнорувати композицію артистки про нього і тепер всіляко намагається їй відповісти.

Так, у пісні Bzrp Music Session #53 можна почути від Шакіри такі слова, адресовані батькові її дітей і його нової пасії – Ти поводишся так дивно, що я навіть не впізнаю тебе. Я стою двох 22-річних. Ти проміняв Ferrari на Renault. Ти проміняв Rolex на Casio тощо.

Піке не розгубився і вирішив скористатися цими словами. Так, в мережі з’явилося відео, на якому футболіст паркується на Renault Twingo, в салоні якої звучить саме ця пісня Шакіри.

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Gerard Piqué llegó al lanzamiento de la #KingsLeague en un Twingo y escuchando la canción de Shakira ???? pic.twitter.com/HNKhTPvy0m — La Red Caracol (@LaRedCaracol) January 15, 2023

Ще до цього схожий випадок був з годинником Casio. Спортсмен взяв участь у прямому ефірі іспанської медіаліги Kings League і показав свій годинник цього бренду, зазначивши, що він довго служить.

In response to Shakira’s lyrics: “You exchanged a Rolex for a Casio.” Gérard Pique announced a partnership with Casio to sponsor his 7-a-side Kings League. ???? pic.twitter.com/yD6lybT4O1 — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) January 14, 2023

Нагадаємо, пісня-насмішка Шакіри про Піке вийшла минулого тижня, а вже стільки наробила галасу навколо себе. У першу ж добу трек набрав 67 млн переглядів, побивши рекорд в YouTube.

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Все це через розставання коханих, про яке стало відомо на початку літа 2022 року. Новою обраницею Піке стала 22-річна студентка.