Відомого фокусника Девіда Копперфілда звинувачують у сексуальному насильстві над 16 жінками. Стверджується, що на момент насильства багато з них були неповнолітніми.

Девіда Копперфілда звинувачують у сексуальному насильстві

Про це заявили у виданні Guardian – у матеріалі провели розслідування, в якому розкрили подробиці порушень. Багато з 16 жінок заявили, що на момент злочину були неповнолітніми. Інші ж додали, що їх накачали наркотиками.

Інциденти могли статися в період з 1980 по 2014 роки, і багато хто з жертв вважав за краще приховати свою особистість.

Зараз дивляться

Так, троє постраждалих стверджують, що Девід їх лапав під час виступів на сцені.

Ще п’ять жертв зазначили, що Копперфілд надзвонював на стаціонарні телефони їхнім близьким і спілкувався.

Адвокати фокусника вже відреагували на звинувачення – вони спростували всі заяви та додали, що він ніколи й ні з ким не поводився неналежним чином.

Незабаром після публікації та реакції фокусника, дві жертви попросили прибрати свої слова з опублікованої статті. Схоже, ніхто з жертв не подавав заяву в поліцію на Девіда.

Втім, іноді звинувачення стають куди серйознішими, якщо звернутися до правоохоронних органів. У травні суд Франції виправдав режисера Романа Поланскі у справі про наклеп на британську актрису Шарлотту Льюїс. Знаменитість стверджувала, що Роман зґвалтував її в 16-річному віці.