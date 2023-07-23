Уночі 23 липня Росія завдала ракетного удару по Одесі – знищено Спасо-Преображенський собор. Українці активно обговорюють терористичний акт у мережі, поки місто оговтується після ракетного обстрілу. На такі атаки з боку Росії реагують і українські знаменитості, яким є що сказати.

Реакція зірок на обстріл Спасо-Преображенського собору в Одесі – далі в матеріалі.

Співачка Настя Каменських вражена черговим ударом із боку Росії – вона опублікувала наслідки ракетного обстрілу.

– Одеса, немає слів. Тримайтеся, – коротко прокоментувала зірка.

Шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво показав, у якому стані Спасо-Преображенський собор після ракетного обстрілу.

– Іноді здається, що більше зла вони вже не можуть зробити… Одесо, мої співчуття, – додав кулінар.

Ведучий Григорій Решетнік заявив, що у нього розривається серце від руйнувань в Одесі, які принесла із собою РФ. До цього призводить бездіяльність світу.

– Суцільний жах… серце розривається. Одесити, найщиріші співчуття – тримайтеся, прошу. Я думаю, що такі кадри надихають світову спільноту й українських корупціонерів, які вважають, що моя хата скраю, – заявив шоумен.

Співачка аlyona аlyona показала знімки Спасо-Преображенського собору після ракетного обстрілу – можна помітити, що будівля зазнала величезних пошкоджень, і реставрація під великим питанням.

Співак Володимир Дантес привернув увагу своїх фанатів без допомоги жахливих фото з місця події – він просто написав у сторіз Одеса… на білому тлі.

Навіть Софія Ротару відреагувала на ракетний удар по Спасо-Преображенському собору. Зірка заявила, що в неї розривається серце від терористичного акту з боку РФ.