Британська співачка Адель зізналася, що хоче бути домогосподаркою, вийти заміж за коханого, спортивного агента Річа Пола та народити йому дітей.

За словами артистки, наразі вона щаслива як ніколи.

– Я ніколи не була така закохана. Я одержима ним. Я точно хочу ще дітей, – зазначила Адель.

Проте зараз виконавиця зосереджена на кар’єрі та музичному шоу в Лас-Вегасі, яке раніше їй прийшло скасувати. Адель сказала, що цей момент був найгіршим за всю її кар’єру.

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– Я домогосподарка та мати. Стабільне життя допомагає мені з моєю музикою. Але зараз все, що в мене в голові – Вегас. Я хочу, чорт забирай, досягти успіху, – наголосила Адель.

Ба більше, вона додала, що не заручена, а каблучка на пальці – гарна прикраса.

– Я не заручена. Я просто обожнюю дорогі прикраси, – зазначила артистка.

Офіційно свої стосунки Адель та Річ Пол підтвердили в жовтні 2021 року. Тоді вони разом прийшли на баскетбольний матч у Лос-Анджелесі.