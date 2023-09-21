Стало відомо, як австралійський актор Г’ю Джекман і акторка Деборра-Лі Фернесс ділитимуть спільно нажите майно. Воно оцінюється в $290 млн.

Близькі до пари джерела кажуть, що експодружжя, яке прожило у шлюбі 27 років, хоче поділити все порівну.

– Їхнє життя було настільки переплетеним, тому це надзвичайно складний і виснажливий процес – розділити все і з’ясувати, хто що отримає з точки зору активів і фінансів, – сказав інсайдер.

Він додав, що подання на розлучення буде офіційно оформлено після того, як Г’ю і Деборра-Лі вирішать фінансові питання і дійдуть згоди. Колишнє подружжя хоче зробити все дружелюбно.

Зараз дивляться

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Г’ю Джекман і Деборра-Лі Фернесс розлучаються. Пара заявила, що після стількох років шлюбу їхні шляхи розійшлися і вони вирішили окремо продовжити своє індивідуальне зростання.

Також, за словами інсайдера, їхні стосунки знищила пандемія Covid-19, під час якої стосунки перетворилися на більш дружні, ніж любовні.