Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Персони

Оцінюється в $290 млн: як Г’ю Джекман ділитиме з ексдружиною спільне майно

21 Вересня 2023, 15:59
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс
Джерело: Depositphotos

Стало відомо, як австралійський актор Г’ю Джекман і акторка Деборра-Лі Фернесс ділитимуть спільно нажите майно. Воно оцінюється в $290 млн.

Близькі до пари джерела кажуть, що експодружжя, яке прожило у шлюбі 27 років, хоче поділити все порівну.

– Їхнє життя було настільки переплетеним, тому це надзвичайно складний і виснажливий процес – розділити все і з’ясувати, хто що отримає з точки зору активів і фінансів, – сказав інсайдер.

Він додав, що подання на розлучення буде офіційно оформлено після того, як Г’ю і Деборра-Лі вирішать фінансові питання і дійдуть згоди. Колишнє подружжя хоче зробити все дружелюбно.

Зараз дивляться

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Г’ю Джекман і Деборра-Лі Фернесс розлучаються. Пара заявила, що після стількох років шлюбу їхні шляхи розійшлися і вони вирішили окремо продовжити своє індивідуальне зростання.

Також, за словами інсайдера, їхні стосунки знищила пандемія Covid-19, під час якої стосунки перетворилися на більш дружні, ніж любовні.

Читайте також:
ДжекманРосомаха повертається: Г’ю Джекман засвітився на зйомках Дедпула 3

Джерело
Us Weekly
Теги
Г’ю Джекман
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь