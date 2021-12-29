29 грудня харківські патрульні оштрафували на 510 грн фіналістку Міс Україна-2021 Юлію Андрієнко, яка напередодні об’їжджала затор трамвайними коліями.

Фактом правопорушення 25-річна дівчина сама похизувалась в мережі Instagram.

Після того, як відео було поширене в соціальній мережі, правоохоронці розшукали модель та опитали її.

– Із правопорушеннями водійка була згодна. На громадянку інспектори склали адміністративну постанову за фактом порушення правил розташування транспортних засобів, – зазначають у патрульній поліції Харкова.

На кадрах, які встигли розлетітися мережею, дівчина весело коментувала свою витівку:

– Я ж говорила, що мені не потрібна висока машина, інакше почну нахабніти. Я не помилялась!

Після того, як вчинок фіналістки Міс Україна-2021 набув розголосу, модель прибрала відео із своєї сторінки.

Рух основними вулицями міста Харкова 28 грудня був ускладнений через погіршення погодних умов.

Як повідомляли організатори конкурсу краси в короткій біографічній довідці, Юлія Андрієнко народилась у Харкові 25 років тому.

Дівчина є кандидатом у майстри спорту з художньої гімнастики, має дипломи двох економічних вишів. Займається моделінгом та організацією зйомок.

Нещодавно Юлія створила власний бренд головних уборів.

Джерело: Патрульна поліція Харківської області

Фото: Міс Україна