Часто модниці намагаються повторити образи своїх кумирів, проте ціни на їхні речі кусаються, тому це не завжди є доступним. Вихід є – знайти схоже в звичайних масмаркетах.

Українська співачка та блогерка Shadu (справжнє ім’я Ксенія Шадурська) вирішила повторити повсякденний стиль Ріанни, проте речі зарубіжної зірки вона вирушила шукати у доступні для більшості магазини.

Американську співачку часто можна помітити в Gucci, проте речі цього бренду дозволити собі може не кожен. Так, штани Ріани від Gucci можна замінити штанами з Bershka з прозорими смужками.

– Фішка Ріанни в тому, що вона поєднує непоєднуване, – зазначила Shadu.

До цих штанів можна взути шкіряні ботфорти з гострим носком на шпильці. На верх – об’ємний світшот. На голову – кепка.

На обличчя нанести макіяж із акцентом на губи – фіолетового відтінку. З аксесуарів Ріанна надає перевагу масивним сережкам-кільцям.

У повсякденному житті американська зірка ходить у об’ємних куртках. Весь образ можна доповнити сонцезахисними окулярами.

Shadu розповіла, що в дитинстві вона щодня хотіла бути якимось артистом – Брітні Спірс, Крістіною Агілерою, Шакірою. Однак у дорослому віці порівнювати себе з кимось – помилка, а от просто рівнятися чи надихатися – інша справа.