4 листопада на СТБ пройшов другий випуск романтичного реаліті Холостяк. Учасниці активно включилися у боротьбу за серце головного героя – бізнесмена Алекса Топольського.

Другий ефір був сповнений романтики та непередбачуваних рішень Холостяка – Алекс попрощався одразу з шістьма дівчатами. Для кого перше побачення з Топольським на проєкті стало останнім, читайте в матеріалі.

Зарядка з Медузою і десерт від Віки

На перше побачення на проєкті вирушили одразу п’ятеро дівчат – Віка, Роксолана, Оля, Елізабет і Юля. Для кожної з них Холостяк підготував шикарний букет і запропонував самостійно обрати формат спільного проведення часу.

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Юля обрала тренування з Топольським і по суті отримала індивідуальне побачення. Спільне заняття спортом дозволило Юлі та Алексу налагодити тілесний контакт.

Фотосесію від Холостяка обрали Оля та Роксолана, тоді як приготувати улюблений торт Алекса зголосилися Віка та Елізабет.

Під час індивідуального спілкування з Елізабет Алекс зрозумів, що їхні уявлення про кохання і стосунки не співпадають. Тож Холостяк вирішив не тягнути і одразу попрощався з дівчиною.

Така ж доля чекала на Олю. Попри приємне спілкування з нею, Холостяк не відчув, що це переросте в щось більше.

Власне з п’ятірки дівчат із трояндою додому повернулася тільки Юля.

Третій – (не) зайвий?

Перше індивідуальне побачення на Холостяку 12 Алекс підготував для Насті. Однак Саша, яка отримала минулого тижня жовту троянду, вирішила скласти їм компанію.

Алексу сподобалась ініціатива дівчини, однак він попросив Сашу приєднатися до них уже ввечері, оскільки мав для Насті особливий сюрприз. На церемонії дівчина розповіла про день народження сина, тож Алекс організував для хлопчика свято. Утрьох вони грали на приставці та їли солодощі, втім Топольський помітив, що Настя була з сином холодною.

Дівчина розповіла, що заради минулих стосунків переїхала в Мексику. Вона фінансово залежала від чоловіка і така ситуація була для неї цілком комфортною, оскільки дозволяла забезпечувати родину. Погляди Алекса та Насті на стосунки не зійшлися, тож Холостяк відпустив дівчину.

Побачення Алекс завершив вечерею із Сашею. Алекс відзначив щирість дівчини та вручив їй троянду.

Прощання – теж емоція

Цього тижня Алекс мав здійснити бажання Насті. Дівчина захотіла побачення-емоцію, тому пара вирушила кататися на конях.

Варто зауважити, що Настя уже мала певну перевагу перед конкурентками. Під час першої вечірки вона “вкрала” Холостяка і вирушила з ним у теплицю загадувати бажання. Це дало змогу Насті поспілкуватися з Алексом більше за інших учасниць.

На індивідуальному побаченні дівчина багато розповідала про свої досягнення і вміння, однак їхня “багатогранність” посіяла в Холостякові сумніви.

– Мені з тобою цікаво, в тебе насичене життя і дуже багато історій. Але ти не знайшла себе і не пізнала себе до кінця. Ми не можемо нічого продовжувати, – зауважив Топольський і попрощався з учасницею.

За солоденьким у Стамбул

Запрошення Аліни на побачення у Стамбул зворушило всіх – для дівчини ця поїздка за кордон стала першою.

Пара вирушила плавати на поромі, а згодом відвідала турецький ринок і спробувала традиційні солодощі. Під час гри в кості Аліна розповіла про свій найбільший страх.

– Я не боюся висоти, води чи чогось, що завдає фізичного болю. Я боюся морального та душевного – вчинити нечесно чи образити когось і щоб тебе мучила совість, – сказала вона.

Побачення завершилось нічною прогулянкою по Стамбулу під дощем, теплими обіймами та трояндою.

Церемонія троянд

Напередодні церемонії Алекс Топольський запропонував дівчатам розповісти один важливий факт зі свого життя. Це допомогло Холостяку зробити вибір.

На проєкт повернулася Людмила, яку Алекс відпустив на весілля брата просто з першої вечірки.

Олена, яка цього тижня була господинею дому, прийшла на церемонію з домашнім печивом. Проте це не допомогло дівчині завоювати прихильність Алекса. Холостяк відчув, що їхні погляди на побудову стосунків різняться, тому відпустив дівчину.

– Стосунки – це не боротьба, я не хочу ні з ким воювати, – додав він.

Також під час церемонії Топольський попрощався з Аделіною.

– Мені не здалося, що вона шукає тут почуття, стосунки та кохання. Вона намагалася переконати себе, що прийшла сюди не заради піару, хоча виглядає так, ніби прийшла задля цього, – зауважив Холостяк.

За результатами церемонії червоні троянди отримали Юля, Саша, Аліна, Катя, Роксолана, Аміна, Ліза, Люда, Віка, Оля.

Наступного тижня Топольський готовий здійснити бажання Юлі. Господинею дому стане Саша, а скористатися останнім шансом на проєкті доведеться Марині.