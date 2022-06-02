Український телеведучий Володимир Остапчук долучився до розбирання завалів у Бородянці Київської області.
На особистій сторінці в Instagram він зізнався, що став амбасадором проекту Добробат, який займається відбудовою розгромлених військами РФ районів.
– В Україні десятки тисяч зруйнованих будинків та доль, і можна було б сісти і плакати. Але украінці не такі – ми працюємо і ми обов’язково все відбудуємо.
Доєднатись до 30 тис. волонтерів, розбирати завали, лагодити, допомогти технікою чи донатами можна і треба, – написав Остапчук.
В сторіз телеведучий показав кадри зруйнованої російськими військами Бородянки. За словами Остапчука, навіть попри цілковиту розруху в селищі вирує життя.
– Дивне відчуття. Уже працюють магазини, і гуляють дітки. Усі хочуть нормального, мирного життя, – сказав він.
Також Володимир відвідав село Загальці Бородянського району, яке повністю зруйнували російські окупанти.
– Ми всі чули про Бородянку, Бучу чи Ірпінь, але таких сіл, як Загальці, по Україні тисячі. І вони зруйновані під нуль, – зазначив телеведучий.
Раніше Бородянку відвідав виконавець коля Сєрга. Він виступав перед будівельниками-добровольцями у Будинку культури.
Артист оприлюднив відео та зазначив, що там вціліли лише 6 чи 7 будинків, а всі інші доведеться зносити та заново відбудовувати.