Український телеведучий Володимир Остапчук долучився до розбирання завалів у Бородянці Київської області.

На особистій сторінці в Instagram він зізнався, що став амбасадором проекту Добробат, який займається відбудовою розгромлених військами РФ районів.

– В Україні десятки тисяч зруйнованих будинків та доль, і можна було б сісти і плакати. Але украінці не такі – ми працюємо і ми обов’язково все відбудуємо.

Доєднатись до 30 тис. волонтерів, розбирати завали, лагодити, допомогти технікою чи донатами можна і треба, – написав Остапчук.

В сторіз телеведучий показав кадри зруйнованої російськими військами Бородянки. За словами Остапчука, навіть попри цілковиту розруху в селищі вирує життя.

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– Дивне відчуття. Уже працюють магазини, і гуляють дітки. Усі хочуть нормального, мирного життя, – сказав він.

Також Володимир відвідав село Загальці Бородянського району, яке повністю зруйнували російські окупанти.

– Ми всі чули про Бородянку, Бучу чи Ірпінь, але таких сіл, як Загальці, по Україні тисячі. І вони зруйновані під нуль, – зазначив телеведучий.

Раніше Бородянку відвідав виконавець коля Сєрга. Він виступав перед будівельниками-добровольцями у Будинку культури.

Артист оприлюднив відео та зазначив, що там вціліли лише 6 чи 7 будинків, а всі інші доведеться зносити та заново відбудовувати.