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Обличчя жахливе! Жанна Агузарова злякала шанувальників своїм зовнішнім виглядом

7 Лютого 2022, 20:20
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Обличчя жахливе! Жанна Агузарова злякала шанувальників своїм зовнішнім виглядом

Російська співачка Жанна Агузарова здивувала шанувальників своїм зовнішнім виглядом на концерті. Фанати не одразу впізнали зірку.

Останнім часом 59-річна виконавиця не часто з’являється перед публікою, тому її поява викликала фурор. Так, Агузарова вирішила дати концерт у Москві. На сцену співачка вийшла в міні-шортах, піджаку, топі, колготках у сіточку та ботильйонах. Однак якщо до епатажного стилю артистки шанувальники звикли, то її зовнішній вигляд викликав обговорення.

Жанна помітно збільшила губи та закачала в щоки філери.

Шанувальники артистки розділилися на два табори. Хтось каже, що Агузарова має добрий вигляд, а хтось вважає навпаки.

  • Жанно, ви жива. Дякую, що показали.
  • Жанна подобається в будь-якому образі.
  • Це точно вона?
  • Вона чудова! І ще, що здивувало, в добрій формі.
  • Геніальна співачка! Абсолютно інопланетна, тому й органічна, який би дивний вигляд не мала.
  • Обличчя має жахливий вигляд – жахливі губи! Я була близько від сцени та спостерігати її гримаси звичайно дивно. Але голос залишився без змін!
  • Час нікого не щадить, а тим паче тут.
  • Час їй знову на Марс. – Пишуть користувачі мережі.

Це не вперше, коли Жанна Агузарова лякає фанатів своїм зовнішнім виглядом. Так, в ефірі одного музичного шоу обличчя співачки практично не рухалося, через що нагадувало маску.

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