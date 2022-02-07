Російська співачка Жанна Агузарова здивувала шанувальників своїм зовнішнім виглядом на концерті. Фанати не одразу впізнали зірку.

Останнім часом 59-річна виконавиця не часто з’являється перед публікою, тому її поява викликала фурор. Так, Агузарова вирішила дати концерт у Москві. На сцену співачка вийшла в міні-шортах, піджаку, топі, колготках у сіточку та ботильйонах. Однак якщо до епатажного стилю артистки шанувальники звикли, то її зовнішній вигляд викликав обговорення.

Жанна помітно збільшила губи та закачала в щоки філери.

Шанувальники артистки розділилися на два табори. Хтось каже, що Агузарова має добрий вигляд, а хтось вважає навпаки.

Жанно, ви жива. Дякую, що показали.

Жанна подобається в будь-якому образі.

Це точно вона?

Вона чудова! І ще, що здивувало, в добрій формі.

Геніальна співачка! Абсолютно інопланетна, тому й органічна, який би дивний вигляд не мала.

Обличчя має жахливий вигляд – жахливі губи! Я була близько від сцени та спостерігати її гримаси звичайно дивно. Але голос залишився без змін!

Час нікого не щадить, а тим паче тут.

Час їй знову на Марс. – Пишуть користувачі мережі.

Це не вперше, коли Жанна Агузарова лякає фанатів своїм зовнішнім виглядом. Так, в ефірі одного музичного шоу обличчя співачки практично не рухалося, через що нагадувало маску.