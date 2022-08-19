Співак-путініст Філіп Кіркоров після концертів в окупованому Криму вирушив у Лас-Вегас (США). Під час відпочинку артистові нагадали про розв’язану Путіним війну та вбивства Росією мирних українців.

У мережі вже завірусилось відео, на якому видно, як в одному з ресторанів Кіркорова перестріли небайдужі та викрикнули Слава Україні! Судячи з реакції співака, він не очікував цього почути та мав, м’яко кажучи, переляканий вигляд.

Мережу неабияк потішила така реакція Кіркорова:

Як налякали хлопця! І це не де-небудь, а в Лас-Вегасі! Чого воно поїхало в ненависну Америку? Смачно поїсти? Ну так, в расєї тепер санкції, смачно не годують!

Обличчя, ніби його бити будуть. Подумки згадував, де вихід.

Очі великі зробив. Серце в п’ятки стрибнуло.

Якби ще тихенько хтось ззаду копанця дав, то він би ще і всрався на місці.

Кличте священика!

І так буде з кожним!

Раніше Філіп Кіркоров дав концерти в окупованому Росією Криму, де прославляв російських бойовиків. Після цього, попри статус народного, Кіркорова не впустили до Молдови. На тлі підтримки війни в Україні артисту також заборонили в’їзд у Латвію, Литву та Естонію.