У мережі з’явився трейлер українського повнометражного фільму Область Героїв. Прем’єра фільму на великих екранах відбудеться з 24 листопада.

Фільм Область Героїв – це перша масштабна кінореконструкція реальних героїчних історій простих українців. Команда присвятила цей проєкт всім волонтерам України, які ціною власного життя врятували та продовжують рятувати тисячі життів. Глядач побачить відверту кіносповідь про події, які відбувалися у самому пеклі ворожої окупації: в Бучі, Ворзелі, Гостомелі, Ірпені та інших містах і селах. Кожна героїчна сповідь – це не про одну людину та її історію, а про тисячі українських волонтерів, які уособлюють незламну українську націю.

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– Наш фільм присвячений всім волонтерам України. І він несе благодійну місію: купи квиток – зігрій дитину. І я запрошую всіх у кіно, адже зібрані кошти від кінопоказів підуть на закупівлю обігрівачів для дитячих будинків, оскільки на нас чекає важка зима. Українське кіно зігріє не тільки душу, – зазначив автор та генеральний продюсер Олексій Комаровський.

До фільму Область Героїв увійшло декілька реальних історій. У головних ролях – волонтери, які зіграли самі себе. І саме в цьому унікальність цієї кінострічки на основі реальних подій: це кіно без акторів. Саундтреками до фільму стали пісні Вільні Люди українського гурту Без обмежень, а також Думи у виконанні Артема Пивоварова та Dorofeeva.

Фільм створює автор і генеральний продюсер Олексій Комаровський. Виробництво кінокомпанії IdeaFilms у партнерстві з Київською ОВА та за сприяння Держкіно України. Режисер-постановник Артур Лерман.