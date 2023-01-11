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Обійшлося без ляпаса: Едді Мерфі пожартував про дружину Вілла Сміта на Золотому глобусі 2023

11 Січня 2023, 13:41
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Едді Мерфі
Джерело: Getty Images

Актор і комік Едді Мерфі пожартував щодо сім’ї Вілла Сміта на церемонії Золотий глобус 2023. Едді дав кілька порад початківцям у сфері, одна з них – не жартувати про Сміта.

Ролик із виступом коміка швидко завірусився у соцмережах.

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– Я хочу повідомити вам, що існує чіткий план, якого ви можете дотримуватися, щоб досягти успіху, процвітання, довголіття і душевного спокою, – почав свою думку Мерфі.

Щоб надати своєму жарту ефекту несподіванки, комік спочатку порадив стежити за трьома речами: платити податки та старанно займатися своєю справою. Остання умова явно розсмішила публіку.

– Тримайте ім’я дружини Вілла Сміта подалі від свого грьобаного рота! – емоційно висловився актор.

Жарт відсилає до торішнього Оскара, на якому Сміт ударив коміка Кріса Рока за те, що він пожартував щодо облисіння дружини Сміта Джади. Артист зі сцени заявив, що вона могла б зіграти головну роль у фільмі Солдат Джейн через відсутність волосся.

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Тоді уважні глядачі змогли прочитати слова, які Сміт сказав коміку: Тримай ім’я моєї дружини подалі від свого грьобаного рота. Після цього випадку кар’єра Вілла опинилася під загрозою – він публічно перепросив, а кіноакадемія заборонила йому відвідувати церемонії Оскар наступні 10 років.

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