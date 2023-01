Актор і комік Едді Мерфі пожартував щодо сім’ї Вілла Сміта на церемонії Золотий глобус 2023. Едді дав кілька порад початківцям у сфері, одна з них – не жартувати про Сміта.

Ролик із виступом коміка швидко завірусився у соцмережах.

Eddie Murphy shares three pieces of advice for up-and-comers in the industry:

1) Pay your taxes.

2) Mind your business.

3) Keep Will Smith’s wife’s name out your f—ing mouth.https://t.co/YDe7QBg9R9 pic.twitter.com/1iH3iHGBiz

— Variety (@Variety) January 11, 2023