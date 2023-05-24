Репер Ярмак, який зі зброєю в руках захищає Україну, оголосив свій збір на відновлення ЛОР-відділення лікарні Охматдит. Музикант зробив це на тлі скандалу з концертом Світлани Лободи, який зрештою скасували через невдоволення суспільства.

Так, Олександр одним із перших відреагував на анонс концерту Лободи. Він з’ясував, що в Охматдиті не знали про благодійний збір, і закликав не йти на концерт до артистки, яка визнала РФ агресором через місяць після початку повномасштабного вторгнення.

Щоб не залишити дитячу лікарню без грошей, Ярмак сам закликав донатити без будь-яких концертів і “виправдань зрадників благодійністю”. Свої 100 тис. грн він уже відправив на допомогу.

– Особисто я, коли бачу подібні хитрі кроки зрадників, не збираюся мовчати та допускати толерування подібних персонажів у нашому суспільстві. Доки українців вбивали, нешановна мною Лобода залякувала патріотів кадировцями, брала участь в інформаційних компаніях ворога з дискредитації України, танцювала на болю матерів, які роками втрачали своїх дітей на війні з Росією, – почав свою думку артист.

Ярмак додав, що зараз маркетологи намагаються відбілити репутацію “подібних персонажів”.

– Репутація за подібні вчинки має бути назавжди похована після військової агресії країни окупанта і великої трагедії для мільйонів українців! Ми без них боролися за майбутнє країни, і без них здобудемо перемогу і побудуємо сучасну державу, – закінчив свою думку репер.

23 травня Osocor Residence скасували концерт Лободи на тлі суспільного невдоволення. Багато хто сприйняв цей захід як спробу відбілити репутацію співачки.