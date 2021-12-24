Україно-болівійська співачка та ведуча Мішель Андраде розповіла, що мала досвід сексу по дружбі.

За словами артистки, вона з цього винесла добрий досвід – дружба має залишатися дружбою.

– Було… Щоправда, якщо хтось один у таких стосунках закохається, а другий не відповість взаємністю, то можна втратити друга. Тому завжди потрібно спочатку все промовляти та обговорювати найменші нюанси такого спілкування, – поділилася співачка.

Також Мішель зазначила, що не любить витрачати час даремно, тому віддає перевагу моногамним стосункам.

– Вважаю, що коли ти у стосунках, то вступаєш у дуже сильний зв’язок із іншою людиною. А якщо розпилятимешся, то цей зв’язок із часом втратиться. Але це не означає, що не може бути спілкування з іншими людьми, навіть флірт, але в міру, в рамках дозволеного, – зауважила Андраде.

Таким одкровенням зірка поділилася за лаштунками шоу Хто зверху?, яке йде на Новому каналі.

Мішель не любить говорити про особисте життя і ретельно його приховує, проте відомо, що наразі співачка перебуває у стосунках. Хто обранець – невідомо.

На початку листопада ми писали, що Мішель Андраде поїхала на побачення з першим Холостяком Словенії Грегором Чеглаєм, заплативши йому €500. Чому співачка пішла на це та як пройшла зустріч – читайте на Фактах ICTV.