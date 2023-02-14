Акторка Анна Саліванчук планує перенести операцію після серйозної травми голови. Артистка розкрила наслідки невдалого падіння своїм шанувальникам у Instagram.

Так, травма виявилася серйознішою, ніж Анна вважала раніше – у 2023 році зірка зламала ніс і отримала струс мозку, і тепер їй потрібно звертатися до фахівця, щоб з’ясувати, чи потрібно вправляти носа.

– Комп’ютерна томографія набагато краща, ніж попередня. Але поки що чекаю на дзвінок від професора – він повинен подивитися ніс і зрозуміти, чи потрібно його вправляти, – заявила артистка.

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Втім, це не головна проблема для Саліванчук. Результати КТ не влаштували спеціалістів – потрібно проходити додаткові обстеження.

– Потрібно зробити ще одне МРТ голови та судин, бо там є якісь у моїй голові два затемнення, – зізналася Анна .

Цілком можливо, що лікарі знайшли щось серйозне. На артистку чекає операція, але про неї актриса не хоче говорити, інакше розплачеться.

Нагадаємо, що Саліванчук розбила ніс і показала, як виглядала після травми. Зірка не могла нормально заснути, а на її обличчі були набряки.