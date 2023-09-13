Продовження іронічного детективу Коп із минулого вийде вже сьогодні, 13 вересня. Дивитися прем’єру другого сезону можна на телеканалі ICTV2 о 20:00.

На глядачів чекатимуть нові пригоди Олега Доліна, який “проспав” у комі 25 років і повернувся до роботи у поліції. У нових серіях він продовжує дивуватися змінам у світі та боротися з поганцями за допомогою свого досвіду.

Напередодні прем’єри творці серіалу поділилися цікавими фактами про другий сезон серіалу Коп з минулого.

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Відмінність від німецького оригіналу

Коп з минулого є адаптацією німецького серіалу Der Lezte Bulle (Останній бик), який вийшов на ТБ у 2010 році. Українська ж команда внесла свої правки до сюжету, які надають персонажам українського характеру.

– Ми показуємо, як людина старої закалки адаптується під сьогодення. У німецькій версії головний герой нічого не розуміє в новому часі і дійсно, як той бик, вперто хоче робити, як раніше було для нього звично. Наш коп з минулого намагається вчитися нового – досліджує, що таке смартфон, як його використовувати, цікавиться, яка електроніка ефективна для роботи, – розповідає режисер Олександр Сальников.

Новий напарник головного героя

Чи сподобається глядачам новий персонаж Андрій Сироїд (Павло Текучев), режисер Олександр Сальников не сумнівається. Творці картини впевнені, що нові пригоди та особисті відкриття головних героїв змусять стежити за історією й надалі.

Сироїда описують як відповідального поліцейського, що має хороші теоретичні навички і до роботи завжди ставиться відповідально, аналізує кожну деталь. З таким персонажем у Олега Доліна точно складуться непрості відносини.

Сироїд — не копія Василенка

Актор Павло Текучев наголошує, що свого персонажа навмисно вибудовував унікальним, щоб він не повторював героя, якого замінив з першого сезону. Андрій Сироїд має більш аналітичний підхід до розслідувань, намагається виділитися за рахунок своїх знань, однак йому бракує практики. У цьому якраз йому допомагає коп із минулого Долін зі своєю інтуїцією та досвідом.

Інтриги також будуть

Новий персонаж Сироїд зображає слідчого-новачка, який готовий поставити роботу на перше місце і відмовитися від романтичних стосунків. Олег Долін також має непросту ситуацію з близькими.

Продюсери нам продовжують нагадувати, що ніхто не має відмовлятися від кохання заради роботи. Тому в нових серіях ми побачимо розвиток особистих стосунків головних героїв.

Історія продовжиться і надалі

Коп із минулого увійшов у п’ятірку найпопулярніших серіалів 2020 року, тому не дивно, що історія отримала продовження. Незадовго до повномасштабного вторгнення команда картини вже працювала над третім сезоном. Цьогоріч зйомки вдалося відновити.

Коп із минулого – перший серіал, що знімали на кіностудії Victoria Film Studios після року війни. У 2022-му одна з будівель студії була пошкоджена ворожою ракетою.