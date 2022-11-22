Вийшов фінальний трейлер довгоочікуваного фільму Аватар: Шлях води. Світову прем’єру заплановано на 16 грудня.

У трейлері родина Саллі перетинає нові підводні світи, а мешканці нової Пандори борються з армією роботів та морськими істотами.

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Ролик вийшов дуже ефектним та яскравим. Варто зазначити, що фанати Аватару чекали на другу частину понад 10 років. Перша вийшла у 2009 році.

Головні ролі й надалі виконуватимуть Сем Вортінгтон та Зої Салдана. У фільмі також з’явиться Кейт Вінслет та Сігурні Вівер. Режисер – Джеймс Кемерон.

До слова, перший Аватар став найкасовішим фільмом в історії кіно.