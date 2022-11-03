Ноти спецій, дерев та анімалістичні акценти: 5 жіночих парфумів на осінь-зиму

Жіночі парфуми, туалетні й парфумовані води створені як еліксири, які здатні змінити атмосферу навколо вас чи внутрішній стан. Усього кілька крапель – і ви відчуваєте себе зовсім інакше.

Улюблений аромат може підкреслити переваги вашого стилю чи характеру, допомогти відчувати себе особливою, надихнути на пригоди, нові звершення чи підштовхнути до бажаних змін.

З настанням осінніх холодів, які плавно переходять в зимові морози, хочеться закутатися не тільки в теплий одяг і плед, а й у затишний аромат, що манить своїм загадковим світлом та приваблює полум’яною енергією. У цій статті ми поділимося з вами добіркою парфумерії, у якій відчутні ноти спецій, дерев та анімалістичні акценти, адже вони можуть зігріти в найхолоднішу пору.

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Paco Rabanne Black XS for Her

Туалетна вода 2007 року є магнетичною композицією, що додасть вашому образу вишуканості та яскравості. Уже перші ноти огортають унікальним поєднанням журавлини, тамаринду та рожевого перцю.

У серці композиції з’являється букет із троянди й чорної фіалки на тлі солодкого какао. Наостанок туалетна вода залишає багатогранні переливи пачулів, масої та затишний ванільний акорд. Цей аромат спонукає насолоджуватися життям.

Givenchy L’Interdit

Композиція 2018 року актуальна восени та взимку. Її переливи розкриваються на шкірі солодкими відтінками груші та квітів, свіжістю бергамоту. Аромат бренду Givenchy залишає магнетичний шлейф з анімалістичного амброксану, затишної ванілі, деревних акцентів ветиверу й пачулів.

Chanel Gabrielle Essence

Майстер Olivier Polge створив цю чарівну есенцію 2019 року. Вона поєднує 14 парфумерних нот у багатогранну та незабутню симфонію, яку хочеться відчувати кожної миті. Чуттєвість білих квітів, анімалістичні мотиви мускусу, глибина сандала, затишок ванілі та солодкий флер кокоса, яскраві відтінки свіжих цитрусів і ягід – усе це Gabrielle Essence.

Yves Saint Laurent Libre Intense

Відчуйте затишок і силу свободи, що дарує цей неймовірний аромат, створений 2020 року. Спочатку ви осягнете приємну прохолоду лаванди, свіжість цитрусів та ніжність квітів, але шлейф огорне теплом, зітканим із сірої амбри, бобів тонка, ветиверу й мадагаскарської ванілі.

Pepe Jeans London Celebrate for Her

Аромат-коктейль, який підіймає настрій, наче вечірка в колі друзів, був створений 2019 року. Оригінальний мікс грає на контрастах різноманітних нот. На початку несподівано звучить солоний попкорн, білий перець і каштан. Серце огортається теплом, яке дарує віскі, а масні відтінки чорної ікри гармонійно поєднуються з водними нотами та безсмертником.

Насамкінець ви відчуєте солодкі й димні боби тонка, теплі й глибокі відтінки амбри, кашемірового дерева й ванілі. Цей пікантний святковий аромат розкриє вас з неочікуваного боку та зробить зіркою вечора.

Композиції, що містять тваринні, деревні та пряні ноти, наче підживлюють додатковою енергією, додають будь-якому образу унікальної привабливості.

Крім того, вони допомагають відчути гармонію та насолодитися теплом у прохолодні дні чи вечори. Обирайте свій аромат і створюйте довкола атмосферу щастя.