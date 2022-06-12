Російський музичний гурт Ногу свело! випустив кліп на нову пісню, присвячену Україні. Роботу представили спеціально на День Росії – 12 червня.

У композиції співається про швидке припинення війни в Україні та процвітання країни. Фронтмен гурту Максим Покровський співає про швидке падіння Третього Рейху, натякаючи на Путіна та владу у Кремлі.

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У пісні також можна знайти рядки про українські міста — Київ, Харків, Одесу, Маріуполь та Бучу чекає щасливе майбутнє.

У кліпі можна помітити сім’ю, де батько звертається до свого юного сина.

– Синку, не бійся! Почекай трохи: вона скінчиться – повітряна тривога. Схоже, стихло. Схоже, полетіли. Схоже, ми з тобою сьогодні вціліли, – співається у пісні.

Фронтмен Покровський також прокоментував вихід пісні, заявивши, що з Україною все буде добре.

– Сьогодні ми даємо життя пісні Україна. Попередні 34 роки свого існування ми йшли непростими шляхами для того, щоб зараз у цій точці в цей конкретний момент часу з’явилася на світ саме ця пісня. Тільки Всевишній знає, що буде з нами далі. Але ми впевнені лише в тому, що з Україною все буде гаразд, – заявив Максим.

Багато російських музикантів дедалі більше привертають увагу до війни в Україні. Фронтмен російського рок-гурту ДДТ Юрій Шевчук розкритикував дії Путіна, а також нагадав росіянам, що означає слово батьківщина.