Відомий актор Ноа Шнапп зробив камінг-аут і заявив, що він гей. Один із головних героїв Дивних див пожартував, що схожий на свого персонажа Вілла ще більше, ніж думав спочатку.

Про свою орієнтацію 18-річний актор розповів за допомогою ролика у TikTok.

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Ноа заявив, що дуже боявся сказати про це своїм друзям та близьким. Як з’ясувалося, вони й самі вже давно підозрювали про його орієнтацію.

– Я ховався у шафі протягом 18 років, перш ніж сказати своїм друзям та сім’ї правду. Все, що вони мені відповіли: Ми знаємо.

Нагадаємо, що Ноа став всесвітньо відомим завдяки одній із головних ролей у серіалі Дивних див від Netflix. За сюжетом він грає підлітка Вілла, який також гей і відчуває почуття до Майка.

Нагадаємо, що Netflix визнала 4 сезон Дивних див найкращим серіалом 2022 року. Багатьом особливо сподобалися останні 8 серій, які показали фінальну битву головних героїв зі злом. Тепер це один із найпопулярніших проектів стрімінгової платформи.