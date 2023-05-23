Ніжні відтінки у 2023 році – це популярний тренд і справжня знахідка для цінительок природної краси та витонченості. До того ж, здебільшого такий манікюр універсальний і з легкістю вписується в будь-які образи. Ніжний манікюр 2023: цікаві дизайни та відтінки – читайте у матеріалі.

Ніжний манікюр 2023: які кольори в моді

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Особливу популярність у цьому році мають такі кольори та похідні від них відтінки, а саме:

білий;

бежевий;

кремовий;

пудровий;

рожевий;

бірюзовий;

приглушений зелений;

блакитний;

фісташковий.

Ніжний манікюр з акцентом

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Якщо ви не хочете робити звичайний нюдовий манікюр, можете його доповнити акцентними елементами у вигляді принта або того самого декору. Яскравий відтінок покриття на одному з нігтів, слайдер дизайн, блискучий гліттер або стрічка зможуть створити бажаний акцент у ніжному манікюрі літнього сезону.

Ніжний манікюр із мармуровим ефектом

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Природні текстури дуже популярні у сучасному дизайні манікюру. Особливо це стосується ніжного покриття нігтів, яке потребує делікатного декору, яким може стати мармуровий візерунок або будь-який інший орнамент у ніжному манікюрі, що нагадує природні мінерали.

Ніжний манікюр із додаванням градієнта

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Якщо ви наносите ніжне покриття, можна додати до нього омбре. Це має бездоганний вигляд у своїй делікатності та ненав’язливості. До нього можна підібрати пастельні палітри й створити ніжний градієнт. Досить милими будуть малюнки поверх такого градієнта.

Ніжний манікюр із квітами

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Красиві квіткові розписи – ніжні та витончені. Особливість такого квіткового манікюру полягає в тому, що самі візерунки виконуються найчастіше в матовому варіанті, а квіти повинні бути невеликими та делікатними.

Ніжний манікюр з абстракцією

Такий дизайн має досить незвичайний вигляд. У ньому можуть бути залучені смужки та штрихи, гілочки та інші рослинні мотиви, прозорість і мазки, що в результаті дозволяють реалізувати модний ніжний манікюр в абстрактному дизайні.

Ніжний нюдовий манікюр

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Нюдова палітра відтінків дуже багата і дозволяє створити ніжні типи дизайну нігтів у різній стилістиці. Такий манікюр може стати як самостійним, так і бути частиною комбінованого нейл-дизайну.

Ніжний манікюр із малюнком

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Якщо ви хочете розбавити нейтральний тип покриття, можете додати невеликий малюнок. Обирайте модні стемпінг і слайдер дизайни, які не вимагають вміння малювати, або ж можна вдатися до розпису нігтів у вигляді квіткового нейл-арту, анімалізму чи геометрії в ніжному манікюрі.