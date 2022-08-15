Співачка Надя Дорофєєва розповіла про повернення в Україну та вперше прокоментувала стосунки з ресторатором Михайлом Кацуріним.

Каже, розуміє, що їй потрібно було перебувати в Європі, бо там благодійні концерти на підтримку України. Однак зазначає, що дуже хотіла повернутися додому. Про це виконавиця розповіла в телемарафоні Єдині новини.

– Зараз у мене щодня неймовірні почуття. Життя поділилося на До та Після, ми всі змінилися, всередині я зараз ніби інша людина. Нині цей приїзд надзвичайно особливий. Щодня маю виступи для ЗСУ, переселенців. Кожен концерт не зрівняється з кожним виступом за все моє життя, – зазначила Дорофєєва.

Надя зізнається, зустріч із коханою людиною була приємною і вона щаслива.

Зараз дивляться

– Ви про що таке питаєте? Ви мене соромите, я ще ніколи про це не говорила. Зустріч була дуже приємною. Я щаслива. Це все, що я можу сказати вам зараз. Я зустрічала багато дівчат, які виїхали за кордон, хлопці яких залишились боронити Україну. Всі допомагають, хто чим може. І всі так сумують… Я знаю, що це таке. Мені надзвичайно особливо повернутися ще й через це. Не тільки для того, щоб виступати, а й просто приємно бути вдома, – наголосила артистка.

Раніше Дорофєєва понянчилася з дітьми Кацуріна від першого шлюбу. Михайло показав, як Надя грала з його шестирічною донькою Олександрою.