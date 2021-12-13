Українська співачка та головна героїня романтичного реаліті Холостячка 2 Злата Огнєвіч похвалилася своєю гнучкістю та повідомила, що після всіх подій вже не буде колишньою.

В Instagram Злата опублікувала серію фото, на яких позує сидячи на ванній і лежачи в ній. Так, на першому кадрі Огнєвіч задерла ногу, тим самим продемонструвавши свою розтяжку.

На знімках артистка постала у чорному брючному костюмі. Під публікацією Огнєвіч зазначила, що життя – це свято та захоплююча гра, в якій немає переможців та тих, хто програв, оскільки час розставить усе на свої місця.

– Я знаю точно, що вже не буду колишньою, ким була до всіх подій останнього часу. І знаєте, я дуже рада. Я вдячна і за трансформацію, і за шлях, який розпочала до себе, – написала Злата.

Артистка також подякувала всім за підтримку та теплоту, а також за схожі історії від жінок, які вона отримала у повідомлення останнім часом.

Під останніми подіями Злата Огнєвіч має на увазі свої стосунки з переможцем Холостячки 2 Андрієм Задворним.

Після шоу в пари почалися стосунки, однак вже за 1,5 місяці закохані розійшлися. Задворний раптово зрозумів, що більше нічого не відчуває до Огнєвіч. Чоловік не став приховувати цього та розірвав стосунки, чим розбив зірці серце.