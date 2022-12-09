Американський співак Нік Картер відповів на звинувачення у зґвалтуванні неповнолітньої фанатки з аутизмом. Артист з Backstreet Boys спростував чутки про інцидент, який нібито стався у 2001 році.

– Ця заява про інцидент не тільки юридично необґрунтована, а й абсолютно не відповідає дійсності, – заявив адвокат учасника Backstreet Boys Майкл Гольц у заяві, отриманій Page Six.

Скандал спалахнув після пресконференції 42-річної Шеннон Рут, яка звинуватила артиста у зґвалтуванні, коли їй було лише 17.

– Попри те, що я маю аутизм і я живу з церебральним паралічем, я вважаю, що найбільше на моє життя вплинуло те, що зробив і сказав мені Нік Картер, – заявила Шеннон зі сльозами на очах.

Адвокат музиканта вважає, що Рут маніпулюють, змушуючи висувати неправдиві звинувачення щодо Ніка. Майкл додав, що звинувачення неодноразово змінювалися з часом, і суддя швидко усвідомить реалії ситуації.

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Крім Рут, на артиста подали до суду ще три жінки, які вирішили приховати свою особистість. Усі вони стверджують, що Картер їх зґвалтував.

Шеннон заявила, що поп-зірка заманив її до свого автобуса після концерту, і запропонував їй алкогольний напій.

Після цього він нібито відвів її до спальні в автобусі, де зґвалтував дівчину. На пресконференції Рут заявила, що після зустрічі Картером вона заразилася ВПЛ, який передається статевим шляхом.

Не лише музиканти опиняються у центрі скандалів. Зірку серіалу Гра в кальмара від Netflix О Ен Су звинувачують у сексуальних домаганнях. Йому звинуватили через інцидент, який нібито трапився в 2017 році.